CJENOVNIK USLUGA PARKIRANJA I KORIŠTENJA JAVNIH PARKING POVRŠINA U BRČKOM

Javno preduzeće ‘Putevi Brčko’ d.o.o. Brčko distrikt BiH obavještava korisnike da je od 2.2.2017.godine stupio na snagu novi cjenovnik usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH broj: 01-U0- 0002/17 sa značajno povoljnijim cijenama.

Uvedena je kategorija pretplatne mjesečne karte za ostale korisnike i posjetioce koji nisu stanari u zonama naplate. Za ovu kategoriju dajemo obavještenje da mogu u prostorijama preduzeća-parking servisa kupiti pretplatnu parking kartu u iznosu od 10KM do 30KM u zavisnosti od zone na mjesečnom nivou. Ova cijena je važeća za fizička lica izvan zona stanovanja, za pravna lica te za preduzetnike i ustanove. lzdavanjem pretplatne karte korisniku, Preduzeće se ne obavezuje da za istog osigura kontinuirano slobodno parking mjesto. Za ostvarenje prava na istu, korisnik treba izmiriti sva prethodna dugovanja i priložiti sljedeće: a) popunjen zahtjev b) potvrdu o uplati c) kopiju saobraćajne/prometne dozvole.

Napominjemo da u pogledu prodaje pretplatnih karata za stanare po skupštinskoj odluci krajnji rok za implementaciju je 11.3.2017.godine te da će preduzeće u martu mjesecu biti u mogućnosti do počne sa prodajom povlaštenih parking karata za stanare o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.

Do tada, stanari koji stanuju na lokacijama gdje se vrši naplata, ukoliko žele mogu već sada kupiti povlaštene pretplatne karte za zonu u kojoj stanuju po novom cjeniku broj 01-U0-0002117.

Član 27. stav 10. Odluke o načinu organiziranja, upravljanja i konštenja javnih parkingau Brčko distriktu BiH broj 01-U0-0006/17 definiše dokumentaciju koju je potrebno dostaviti za ostvarivanje prava na kupovinu stanarske pretplatne karte:

a) popunjen zahtjev za izdavanje pretplatne parking karte

b) fotokopiju saobraćajne/prometne dozvole (original na uvid)

c) potvrdu o uplati

d) kućnu Iistu

e) uvjerenje o prebivalištu/boravištu izdato od strane nadležne institucije ne starlie od 6 mjeseci ili dokaz o vlasništu nekretnine koja se nalazi u predmetnoj zoni(kopija ugovora o kupoprodaji nekretnine ili z.k. izvadak).

Pozivamo stanare koji stanuju na lokacijama gdje se vrši naplata, posjetioce i ostale korisnike da se jave u prostorije Parking Servisa ul. Bosne Srebrene 24 radnim danom od 07:30-16h gdje mogu kupiti povlaštene pretplatne mjesečne, polugodišnje i godišnje karte. U prilogu ovog obavještenja je cjenovnik za detaljnije informacije o cijenama za ostale usluge.

S poštovanjem, menadžment preduzeća.