DAĆIĆ: REVIZIJU TUŽBE POKRENUO IZETBEGOVIĆ, A NE BiH

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da odluka bošnjačkih lidera u BiH da zahtijevaju reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi protiv Srbije nije iznenađenje, ne zbog toga što postoje nove činjenice, nego zbog bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića koji je inicijator.

“Tužba protiv Srbije opasna je i nepotrebna. Ovo nije tužba BiH, već tužba bošnjačkog političara Bakira Izetbegovića koji na tome insistira u kontinuitetu, više godina”, rekao je Dačić za RTS.

On kaže da Srbija nema namjeru da učestvuje u sudskom procesu, gdje je aktivna strana koja nema na to pravo.

“To je predstavnik samo jednog naroda i to možda ne celog konstitutivnog naroda BiH, čak ni jednoj celog entiteta”, naveo je Dačić.

On je istakao da Sekretarijat Međunarodnog suda pravde smatra da je postupak revizije novi postupak i da to u teorijskom smislu znači da je za to potrebno novo ovlaštenje i nova odluka države koja tuži.

“U ovom slučaju te odluke nema i predstavnici Srba i predstavnici Hrvata su protiv te odluke”, naglasio je Dačić.

On pita – koji su to novi dokazi i činjenice koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja presude prije 10 godina?

“Nismo mogli do sada da vidimo nijednu novu činjenicu. Naprotiv, u međuvremenu su se dogodile neke presude koje su potvrdile ono što je Međunarodni sud pravde rekao”, rekao je Dačić.

Ministar spoljnih poslova Srbije kaže da je Međunarodni sud pravde prije 10 godina donio presudu da Srbija nije počinila genocid, niti pomagala u činjenju genocida u BiH.

Dačić je istakao da sve što se u posljednjih 10 godina dogodilo više ide u prilog Srbiji, nego u prilog zahtjevima za reviziju.

“Ako bude prihvaćen zahtev za reviziju, onda ćemo se aktivno uključiti u proces i izneti sve one činjenice koje govore upravo obrnuto”, rekao je Dačić.

Šef srpske diplomatije upozorio je i da revizija postupka može dovesti do “ustavne paralize” u BiH.

“Verovatno ste čuli izjave predstavnika srpskog naroda i Republike Srpske gde se postavlja pitanje učešća Srba i Srpske u radu institucija BiH, što naravno dovodi do jedne ustavne paralize i krize”, naveo je Dačić.

/SRNA/