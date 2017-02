OVE GODINE KOMEMORACIJA BEZ DELEGACIJA SUBNOAR-a IZ F BiH

Na Vukosavcima kod Lopara, danas je u prisustvu više delagacija SUBNOR-a iz Republike Srpske i Brčko distrikta obilježena 75. godišnjica pogibije pripadnika štaba Prvog majevičkog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda, kada su četnici izvršili napad na Štab Majevičkog odreda i ubili 28 boraca.

Prisusvujući komemoraciji, pomoćnik ministra RS za rad i boračko invalidsku zaštitu Duško Milunović rekao je Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, u okviru utvrđenog kalendara važnih istorijskih datuma prati i tragični događaj koji se desio na majevičkom prostoru.

“Ovi događaji prouzrokovani su razdorom i nejedinstvom političke i ideološke prirode. Ne samo da su u neposrednim sukobima stradali mnogi ljudi, već su prouzrokovane podjele, pa je neprijatelj srpskog naroda počinio daleko veće zločine nego što bi počinio da su Srbi bili jedinstveni”, rekao je Milunović.

Predsjednik SUBNOR-a Republike Srpske Blagoja Gajić podsjetio je da je 20. februara 1942. godine izvršen napad na štab Majevičkog partizanskog odreda, kada su poginuli komandant odreda, komesar i druga lica koja su bila pri štabu bataljona.

Među poginulima su bili i narodni heroji Ivan Marković Irac i Fadil Jahić Španac.

Gajić napominje da će ovaj događaj živjeti vječno, dok je boraca, njihovih potomaka i poštovalaca.

Komemoraciji na Vukosavcima danas nisu prisustvovali članovi SUBNOAR-a iz Federacije BiH, nego su ovo spomen obilježje posjetili juče. Komentarišući današnji izostanak kolega iz Federacije, Blagoja Gajić je rekao da svako ima pravo da odlučuje kada će i kako obilježavati neki datum.

“Mi ostajemo pri tome da ovaj tragičan događaj obilježavamo na dan kada se I desio, ali to njima, neznam zašto, nije odgovaralo. Međutim mi im to ne zamijerama, mada je bilo bolje da komemoraciju držimo zajedno, kako smo to činili i ranije”, rekao je Gajić.

Predsjednik Skupštine opštine Lopare Milenko Ristić podsjetio je da se svake godine organizuje skup u Vukosavcima na koji redovno dolazi veliki broj ljudi.

“Opština Lopare će njegovati tradiciju svih ratova, pratimo sve događaje koji su obilježili NOB i odbrambeno-otadžbinski rat na prostorima opštine Lopare”, rekao je Ristić i dodao da se sa resornim ministarstvom pregovara o mogućnosti izdvajanja sredstava za obnavljanje spomen-kompleksa u Vukosavcima.

Organizatori obilježavanja sjećanja na stradanje štaba Prvog majevičkog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda organizovali su opština Lopare i SUBNOR, uz podršku Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

rtvhit/dđ