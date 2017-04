“IZETBEGOVIĆ TREBA DA PODNESE OSTAVKU”

Bakir Izetbegović, lider SDA i bošnjački član Predsjedništva BiH, treba ili da podnese ili da ga se natjera da podnese ostavku.

Ovo je, u najkraćem, jedinstvena ocjena analitičara i javnih ličnosti iz BiH poteza koje povlači Izetbegović. Zadnji u nizu je događaj u vezi sa službenom škodom Predsjedništva BiH, koju je koristila njegova supruga Sebija. Ovaj potez Izetbegović je opravdao da je njemu, a samim time i supruzi, 30 puta prijećeno smrću.

Projekt menadžer CCI Adis Arapović smatra da se ostavka od Izetbegovića treba tražiti na dva načina. Jedan od njih je, kako kaže, zadatak medija i civilnog društva, koji treba da ukažu na kredibilitet osobe koja pravi loše i sporne poteze, a drugi je da državne institucije dovedu ove slučajeve do kraja.

“Mislim da je ovaj gospodin definitivno izgubio kompas. Mislim da se zbog niza afera koje je prouzrokovao treba postaviti pitanje krivične, političke, pa zašto ne i njegove moralne odgovornosti”, zaključuje Arapović.

Još oštriji u ocjenama poteza lidera SDA je profesor Enver Kazaz, koji ističe da je Izetbegović (s)lagao više puta do sada, a jedan od njih je, kako je podsjetio, da agent Sakib Softić ima legitimitet u Hagu.

“Sada je izjavio da mu je 30 puta prijećeno smrću, da je imao devet ozbiljnijih prijetnji i da je bio snajper kod njegove kuće. Kada takve izjave štićena osoba poput njega plasira u javnost, onda mora imati ozbiljne dokaze. Mora ili da dokaže, ili je sav ovaj cirkus zbog njegove supruge, koja je vlasnik života u bolnici Koševo”, ističe Kazaz.

Njihovo mišljenje dijeli i Slavo Kukić, univerzitetski profesor iz Mostara, koji zaključuje da nema ništa moralnije nego da ga na ostavku pozovu njegovi partijski drugovi s jedne, odnosno građani BiH sa druge strane.

“Političari poput Izetbegovića, i ne samo on, dakako, odlažu njihovo prirodno pravo na život kakav imaju svi ostali ljudi. No, ne mislim, nažalost, da će to biti moguće do izbora 2018. godine”, zaključuje Kukić.

