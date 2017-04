ZAVRŠENA DVODNEVNA OBUKA SPASAVANJA NA VODI

Na rijeci Savi u Brčkom je završena dvodnevna vježba spasavanja na vodi koju je realizovalo Odjeljenje za javnu bezbjednost brčanske Vlade u saradnji sa timom za civilno-vojnu podršku američke Ambasade u BiH.

Obuka je obuhvatala članove Odsjeka Civilne zaštite koje djeluje pri Odjeljenju za javnu bezbjednost, kao i aktiviste nekoliko brčanskih udruženja sa kojima odjeljenje sarađuje, među kojima su Crveni krst, Plivački klub “Atos” i Gorska služba spasavanja Brčko.

“Dva instruktora iz Ambasade SAD juče su održala teorijsko predavanje, a danas su primijenjene savladane vještine i instrukcije u spasavanju ljudi na vodi”, rekao je novinarima koordinator za krizne situacije u Odjeljenju za javnu bezbjednost Mirsad Hasanbašić.

On je napomenuo da je ovom prilikom, u saradnji sa timom za civilno-vojnu podršku Ambasade SAD u BiH i nevladinom organizacijom “Spirit of Amerika” /Spirit of America/ drugi put u Brčkom pristigla vrijedna donacija spasilačke opreme.

