OBILJEŽENO 25 GODINA OD STRADANJA NESRPSKIH CIVILA

Udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka i Hrvata, te Udruženje logoraša Brčko distrikta, kao i predstavnici lokalne vlasti obišli su mjesta gdje je prvih dana rata stradalo najviše nesrpskih civila.

Pored ulaza u zgradu policije, te u parku ispred hotela Posavina položeno je cvijeće, a nešto kasnije i uz zid fiskulturne sale “Partizan” kao I kod hangara u brčanskoj luci.

Obilaskom i polaganjem cvijeća na nekoliko mjesta gdje su početkom maja 1992. godine najviše ubijani civili nesrpske nacionalnosti, predstavnici udruženja bošnjačkih i hrvatskih porodica čiji su članovi nestali, nasilno odvedeni i ubijeni obilježili su zajedno sa Udruženjem logoraša Brčko distrikta 25 godina od ovih zločina.

Predsjednik Udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Ramiz Ahmetović rekao je da su to mjesta na kojima su se maja ’92. dešavala masovna ubistva, ali da ona nisu jedina.

“Tačan broj ubijenih civila još nije utvrđen i ko zna hoće li ikada i biti. Svjedok u Hagu iznio je podatak da je ubijeno 921 lice u Brčkom, a mi raspolažemo tačnim podacima o 495, bez stradalih na savskom mostu. Postavlja se pitanje ko su ostali civili, njih preko 400”, rekao je Ahmetović.

Prema njegovim riječima, dodatni problemi što, kako je rekao policija tokom istrage skida sa spiskova neke ljude za koje se navodno utvrdi da su umrli prirodnom smrću. Sa spiska ubijenih se skidaju i oni koji su poginuli kopajući rovove na srpskim položajima, jer se vode kao pripadnici VRS.

Predsjednik Udruge obitelji nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Hrvata Marin Brkić osvrnuo se na sporost pravosuđa.

“Prošlo je previše godina i sve je začahureno u nekom začaranom krugu. Iz tog začaranog kruga vrlo je teško izvući neki predmet da bi se on procesuirao, jer su u njemu mnogi ljudi i jednostavno mnogima to nije u interesu. Što se porodica tiče, one su ponižene, osramoćene, i niko o njima ne vodi računa”, rekao je Brkić.

Pored članova porodica i prijatelja komemoraciji su prisustvovali i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, kao i političkih stranaka iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda.

