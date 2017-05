POTVRĐENA OPTUŽNICA PROTIV BRANE JOVIČIĆA

Tužilaštvo Brčko distrikta podiglo je, a Osnovni sud potvrdio optužnicu protiv službenika lokalne Vlade Brane Jovičića koja ga u više tačaka tereti za krivična djela primanja dara i drugih oblika koristi i protivzakonitog posredovanja u postupcima za polaganje ispita za rad u organima uprave.

Tužilaštvo tereti Jovičića da je u više navrata kao predsjednik Komisije za polaganje ispita za rad u organima uprave, s ciljem da za sebe pribavi korist, iskoristio i prekoračio granice svojih službenih ovlaštenja, te primio novac i druge oblike koristi da omogući kandidatima uspješno polaganje ispita.

Prema riječima sekretara Tužilaštva Samira Beganovića, osnovano se sumnja, da je optuženi od samih kandidata, njihovih roditelja ili posrednika zahtijevao i primao poklone u novčanim iznosima od 200 do 1.000 KM, pa čak i usluge poput korištenja aparatmana za ljetovanje na moru.

“Kako to proizilazi iz optužnice, on im je u to ime omogućavao polaganje ili prijevremeni izlazak na ispit, te garantovao izlazak na provjeru znanja čak i u slučaju u kojem za to na strani kandidata nisu bili ispunjeni formalni uslovi”, rekao je Beganović.

Osnovano se sumnja da je Brano Jovičić kao službeno lice počinio više krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti, a radi se o krivičnim djelima primanja dara i drugih oblika koristi. S druge strane, za krivično djelo protivzakonitog posredovanja na koje se djelimično odnose dvije tačke optužnice, Jovičiću može biti izrečena novčana kazna ili kazna zatvora u trajanju do tri godine.

rtvhit/dđ