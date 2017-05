U Banjaluci će danas biti obilježeno 25 godina od stradanja 12 beba u banjalučkom Kliničkom centru zbog nedostatka kiseonika.

Kao datum bilježavanja ovog događaja uzima se 22. maj, jer je na taj dan 1992. godine, zbog nedostaka kiseonika, umrla prva od 12 beba, a ostale su preminule do 19. juna 1992. godine.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović položiće vijenac na Spomen-obilježje “Život”, a današnjem obilježavanju prisustvovaće i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.

Obilježavanje ovog tragičnog događaja počeće u 9.30 časova služenjem parastosa i polaganjem cvijeća na grobno mjesto na banjalučkom Novom groblju gdje su bebe sahranjene, a u 11.00 časova biće položeni vijenci na spomen obilježje “Život” u centru grada.

Obraćanje majki stradalih beba i zvaničnika predviđeno je u 12.00 časova u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, gdje će biti prikazan film “Dah života”.

Iz Narodne skupštine Republike Srpske ranije je najavljeno da će cvijeće na spomen-obilježje “Život” položiti potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić i poslanici Nataša Radulović, Zorica Kuzmanović Vasilić, Dobrila Drinić Malić i Nedeljko Glamočak.

Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske prisustvovaće i akademiji koja će biti upriličena u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Organizator obilježavanja 25 godina od ovog teškog zločina nad nedužnim bebama je Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović rekao je ranije da niko ne želi da zloupotrebljava ovu tragediju, već da ukaže na to da se ne smije zaboraviti stradanje tek rođene djece izazvano krajnjom bezobzirnošću, prije svega, međunarodnog faktora.

On je podsjetio da je zapadni dio Republike Srpske u to vrijeme bio u okruženju, a da je rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN bilo zabranjeno vršiti prelete preko tog područja, uključujući i one humanitarnog karaktera.

“Ovdje smo mali samo kiseonik koji je bio neupotrebljiv za bebe, a nije bila dozvoljena dostava kiseonika vazdušnim putem uprkos brojnim apelima Savjetu bezbjednosti UN, pa i tadašnjem generalnom sekretaru /Butrosu Butrosu Galiju/”, podsjetio je Mitrović.

On je dodao da je Slađana Kobas, beba rođena u tom periodu, zbog naknadnih posljedica koje je ostavio nedostatak kiseonika preminula 2005. godine, a Marko Medaković živi sa teškim psiho-fizičkim posljedicama.

Mitrović je naveo da Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica Srpske vodi aktivnosti i na izradi spiska djece koja su na bilo koji način stradala u ratu, dodajući da taj spisak još nije konačan i da je do sada popisano više od 1.000 djece.

Prema njegovim riječima, taj spisak, kao i popis svih stradalih lica u Republici Srpskoj, trebalo bi da bude sačinjen do kraja godine.

Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih civila je do sada evidentirao 1.282 stradale djece, od kojih 372 smrtno, dok je 382 djece ranjeno ili povrijeđeno, 487 je pretrpjelo torturu u zarobljeništvu ili logoru, dok 41 dijete ima psihičke traume.

Sekretar Udruženja “12 beba” Željka Tubić, jedna od majki čija je beba umrla u tom periodu, rekla je da je u martu ove godine preminula majka jedne od 12 beba Živka Knežević, samohrani roditelj maloljetnih sina i kćerke.

“Kćerka je, zahvaljujući institucijama vlasti Republike Srpske, dobila zaposlenje. Ova djeca žive kao podstanari i u planu nam je da pokrenemo humanitarnu akciju kako bi im se obezbijedio krov nad glavom”, navela je Tubićeva.

/SRNA/