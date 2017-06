ARGENTINA: PRONAĐENA KOLEKCIJA NACISTIČKIH PREDMETA

Argentinska policija vjeruje da je pronašla najveću kolekciju nacističkih predmeta u istoriji te zemlje, u tajnoj sobi kuće u predgrađu Buenos Airesa.

Ukupno je pronađeno 75 predmeta i vlasti vjeruju da su nekada pripadale visokopozicioniranim nacistima za vrijeme Drugog svjetskog rata, prenosi Beta.

“Dosadašnja istraga pokazuje da su u pitanju originali”, rekla je ministarka za bezbjednost Patricia Bulrih i dodala da se uz neke predmete nalaze i stare fotografije.

Ona je rekla da je na nekim fotografijama Adolf Hitler.

Uz asistenciju agenata Interpola, 8. juna je izvršena racija na kuću i tada je iza velike police pronađen tajni prolaz do sobe sa zaplijenjenim predmetima. Protiv vlasnika je pokrenuta istraga, ali će on ostati na slobodi do njenog završetka.