U organizaciji Koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine i Medžlisa Islamske zajednice Brčko, danas je u Brčkom polaganjem cvijeća na Centralnom spomeniku obilježen Dan šehida i poginulih boraca ARBiH.

Uz polaganje vijenaca, dan se obilježava obilaskom šehidskih mezarja, posjetama šehidskim porodicama, te učenjem tevhida u džamiji.

Predsjednik Organizacije porodica Šehida i poginulih boraca Brčko distrikta, Ferid Omerhodžić isitče da se sa ponosom i rado sjeća poginulih branitelja i mimo Dana Šehida, a posebno danas.

On je skrenuo pažnju na to da društvo mora više da vodi brigu o porodicama poginulih. “One nisu akonom zaštićene i to će u budućnosti biti glavni cilj ove organizacije” ističe on.

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, od 23. januara 1995. godine, u Bosni i Hercegovini je drugi dan Ramazanskog bajrama proglašen Danom šehida i poginulih boraca ARBiH, kao dan sjećanja na sve poginule.

rtvhit/dk