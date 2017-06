PROBLEM POTOKA “KUKAVICA” U GLUHAKOVCU JOŠ UVIJEK NIJE RIJEŠEN

Neprijatan miris, prvo je što se osjeti na ulasku u naselje Gluhakovac kod Brčkog. Problem potoka “Kukavica” koji protiče kroz četiri mjesne zajednice još uvijek nije riješen.

Potok je veoma zagađen fekalijama koje se ispuštaju kanalizacija 350 kuća pored koji protiče, a mještani kažu da je za vrijeme padavina, miris potpuno nesnošljiv.

Meho Bravić , koji živi blizu potoka, kaže da stanari okolnih kuća, prozore i ne otvaraju, a u baštama je nemoguće sjediti, što im jako smeta za vrijeme visokih ljetnih temperatura.

“To dole smrdi da se ovdje proći ne može u ovim ljetnjim uslovima kada su velike vrućine. Ja ne znam stvarno šta se čeka i šta se radi”, rekao je Meho Bravić, mještanin MZ Gluhakovac.

Potok prolazi kroz četiri mjesne zajednice Ivici, Meraje, Mujkići i Gluhakovac, a završava u rijeci Savi. Međutim u Mujkićima i Gluhakovcu situacija je najkritičnija.

Vlada je do sada izvojila nešto sredstava i izvođeni su neki radovi na potoku, međutim sve je to nedostatno, kaže predsjednik skupštine MZ Gluhakovac Mujo Puljić.

“Što se tiče potoka, on je dužine negdje oko 1500-1600 m. Kritično stanje je na potoku od 500 do 800 metara – to je od “Antunović” pumpe pa do Save, na kojoj treba raditi kanalizaciju i vjerovatno kolektor. Ja koliko znam iz ranijih priča i sastanaka jeste da je vrijednost potoka Kukavice oko milion maraka. Ja mislim da je do sada uloženo možda 500 hiljada” Mujo Puljić, predsjednik MZ Gluhakovac

Puljić odaje i da će na kraju potoka biti potrebno izgraditi kolektor, koji će sam po sebi koštati mnogo.

Iz Vlade Brčko distritka stiži razna obećanja, ali trajnog rješenja ovog problema godinama već nema.

Prema neslužbenim podacima, ove godine budžetom je planirana sanacija potoka “Kukavica” ali mještani strahuju da ta sredstva ponovo neće biti dovoljna, te da će se nastaviti stara praksa da se problem svaki put samo djelimično sanira.

rtvhit/dk