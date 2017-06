RADONČIĆ: SA IZETBEGOVIĆEM NIKO NE ŽELI KOALICIJU

Predsjednik SBB-a i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Fahrudin Radončić kazao je u razgovoru za Klix.ba kako SBB neće podržati set zakona o povećanju akciza na naftu i naftne derivate te da će ova stranka napustiti vlast čim SDA osigura novu parlamentarnu većinu.

Radončić je u nedavnom razgovoru s jednim od stranih ambasadora u BiH iznio jasan stav kako politička stranka na čijem čelu se nalazi neće podržati set zakona o povećanju akciza, koji bi se uskoro trebao naći u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ovu informaciju potvrdio je Radončić koji ističe da za SBB to više nije aktuelna priča. “Bakir Izetbegović je u međuvremenu pozvao SBB da napusti vlast, a mi smo rekli da ćemo to uraditi čim on osigura novu parlamentarnu većinu.

Kako s njim više niko ne želi istinsku koaliciju, sadašnje stanje je tehnička vlast”, rekao je Radončić. On dodaje da SBB neće zalagati svoj politički status za ljude koji su pokazali da čak i uz njihovu doskorašnju nesebičnu pomoć neće, niti mogu provesti reforme i ići istinskim evropskim putem.

“Njima dati nove milijarde dužničkog novca koji će vraćati svi naši građani, nakon što su svim prljavštinama udarili po reformskom SBB-u, definitivno znači jačati one koji već 27 godina nepopustljivo i feudalno žele da vode zemlju u pogrešnom smjeru”, kazao je Radončić.

Istakao je da su “bračni diktatorski par i pet familija” između dva glasanja o akcizama potpuno otkrili svoje pravo lice i namjeru uspostave “lične begovat-države”.

“SBB im, nakon svih naših dobronamjernih nastojanja i Izetbegovićevih montiranih optužnica, ramazanskih propagandnih istupa i Sebijinog iživljavanja nad pacijentima i strukom, više nikada neće dozvoliti da dodatno uzurpiraju vlast i novcem ponovo zaduženih građana rade protiv općeg interesa”, zaključio je Radončić.

