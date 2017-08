VUČIĆ – IVANIĆ: OBEZBIJEDITI SNAŽNU POLITIČKU POZICIJU I UTICAJ SRBA U REGIONU

Srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, rekao je da je izuzetno važno da postoji zajednički stav lidera Srba u regionu s ciljem da se obezbijedi ekonomska stabilnost svuda gdje Srbi žive i njihova snažna politička pozicija i uticaj.

“Događaju se burne stvari u regionu i izuzetno je važno da imamo razmjenu razmišljanja i neku vrstu zajedničkog stava”, izjavio je Ivanić novinarima u Beogradu.

On je naveo da je tema sastanka bila i stanje u regionu, odnosi BiH i Srbije, te da im se u jednom trenutku na sastanku pridružio i prethodni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.

“Pričali smo o poziciji generalno celog srpskog naroda u regionu. Meni je drago da će sutra biti sastanak povodom obilježavanja stradanja u ‘Oluji’ na kojem će se okupiti veći broj srpskih lidera iz regiona”, naglasio je Ivanić.

On je dodao da neće sutra u Veterniku kod Novog Sada prisustvovati centralnom obilježavanju 22 godine od hrvatske vojne akcije “Oluja” – u kojoj je protjerano oko 220.000, a nestalo i stradalo oko 2.000 Srba iz Republike Srpske Krajine – zbog drugih obaveza, te da je zato danas i razgovarao sa Vučićem i Nikolićem i o tome.

Govoreći o medijskim napisima o njemačkoj inicijativi da se izmijeni Ustav i Izborni zakon BiH, Ivanić je rekao da, koliko on zna, takve njemačke inicijative nema, te da smatra da je u vezi sa tim neko napravio neku čudnu priču.

“NJemačka inicijativa se u suštini svodi na obrnutu stvar, a to je da se ne otvaraju teme o kojima nema saglasnosti. NJemačku interesuju samo ekonomske reforme i nikako velike teme za koje se unaprijed zna da mogu proizvesti sukobe”, dodao je Ivanić.

On je istakao da je jasno da u vezi sa Ustavom u BiH nema saglasnosti i naveo da bi Bošnjaci voljeli BiH bez entiteta, Srbi nezavisnu Republiku Srpsku, a Hrvati treći entitet.

“Šta ćete postići ako to otvorite? Ništa. Zato NJemačka to i nije radila i to je neka vrsta zloupotrebe koja se, prema mom mišljenju, koliko ja imam, informacije pojavila u javnosti”, naveo je Ivanić.

Komentarišući to što BiH kasni u ispunjavanju obaveza i zadataka u pridruživanju EU, Ivanić je rekao da je to rezultat “nekog nepotrebnog naduravanja različitih nivoa vlasti, ko je važniji”.

“Svi nivoi vlasti su rekli da smi mi još u februaru imali ispunjene sve odgovore na Upitnik. Evo, početak je avgusta, a mi još nemamo odgovore na Upitnik, samo zato što postoji međusobno nadmetanje ko je važniji”, naveo je Ivanić.

On je dodao da bi oni kojima je stalo do toga trebalo da sjednu, bilo na poziv entitetskih premijera, bilo na poziv predsjedavajućeg Saveta ministara i da razgovaraju o čemu razmišljaju, ali da tih aktivnosti nema, te da će vjerovatno napredak ka EU, kada je riječ o BiH, biti krajnji rezultat međusobnog naduravanja, od kojeg nema neke koristi.

“Niti će jedni promijeniti druge, niti obrnuto. Republika Srpska će čuvati svoje pravo da bude snažan faktor i to je potpuno logično, Bošnjaci, prije svega Savjet ministara, insistiraće kao da su oni nešto specijalno važni i bojim se da, ako se tako nastavi, krajnji rezultat će biti zastoj i spor razvoj BiH”, istakao je Ivanić.

