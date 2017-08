POSLIJE ZABRANE U NJEMAČKOJ, 300.000 DIZELAŠA ZAVRŠIČE NA BALKANU

U Njemačkoj, nova odluka jednog od regionalnih sudova glasi: za sve automobile bez standarda motora EURO 6 – slijedi parking. Jedini cilj Njemačke je da u gradovima smanji emisiju štetnih gasova i zaštiti životnu sredinu.

Osim ekološkog aspekta, to je kazna za proizvođače koji su lažirali testove o emisijama ugljen-dioksida, ali i stimulacija da građani kupe nova vozila, objašnjava Matija Dagović, sa sajta “Polovni automobili”.

“Naravno da će ta vozila sa njemačkog tržišta da nestanu i da dođu do Srbije, Crne Gore, Bugarske, Rumunije… Neki će posmatrati to kao ‘još krševa sa Zapada’ koji dolaze do nas, dok sa druge strane, objektivno gledano, ta vozila mogu biti i EURO 5 norma iz 2010. godine, jako dobro održavana, vožena po autoputevima”, smatra Dagović.

A sručnjaci tvrde: odluka Njemačke najviše će se odraziti na tržišta Balkana, Azije i Afrike i dodaju da bi u naredne tri godine oko 300.000 starih dizelaša moglo da završi u Srbiji. To bi značilo i da Srbija uvozi tehnologiju od koje naprednije evropske zemlje odustaju.

“Vozićemo vozila koja u ovom trenutku u Nemačkoj ne ispunjavaju visoke materijalne standarde i visoke zdravstvene standarde, ali će zato u Srbiji ona biti bolja vozila nego ona koja trenutno imamo. Sve je to ekonomska kategorija. Donošenje ovakvog zakona nije motivisano samo zdravstvenim problemima, jer su ta vozila postojala i pre deset godina, pa su ta vozila vožena. Motivisano je i novim ciklusom proizvodnje”, objašnjava profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić.

Jer, u 2016. godini 46 odsto automobila prodatih u Nemačkoj – bili su dizelaši, a svako peto radno mjesto zavisi od automobilske industrije. U Srbiji su dizel vozila i dalje najtraženija, čine 60 odsto prodatih automobila u 2016.

To je samo jedan od razloga što je, prema riječima profesora Tehnološko-metalurškog fakulteta Petra Đukića, Srbija jedan od najvećih zagađivača u Evropi.

“Mislim da svaki stanovnik Srbije emituje preko 6,2 tone ugljen-dioksida. Možda je jedini trend rasta veći u Kini i Indiji, tako nekim velikim zemljama – zagađivačima. A to će nas koštati. Ne samo zbog onoga što je princip ulaska u Evropsku uniju, kao poglavlje 27, već i zbog toga što imamo ogromne štete, prije svega u zdravlju i drugim problemima koji nastaju zbog ogromnih troškova zagađenja”, objašnjava Đukić.

I dok države u Evropi preduzimaju pomenute mjere iz zdravstvenih ili ekonomskih razloga, u iščekivanju da električni automobili budu sve zastupljenije prevozno sredstvo, u Srbiji je nedavno postavljen jedan od tek nekolicine punjača za električna vozila kod Bubanj potoka.

