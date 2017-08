MLADI BEZ POSLA ZBOG KORUPCIJE

BiH je prva zemlja u svijetu po nezaposlenosti mladih, što je i glavni razlog njihovog odlaska u inostranstvo, a istovremeno veliki procenat stanovništva živi ispod granice siromaštva.

Ovi podaci navedeni su u izvještaju američke Centralne obavještajne agencija (CIA), koja je poredila mogućnosti koje zemlje nude za zapošljavanje mladih ljudi.

U ovom izvještaju posebno je naglašen problem pronalaska posla za mlade u dobi od 15 do 24 godine u BiH, gdje procenat nezaposlenosti iznosi rekordnih 62,8 odsto.

- Ukupna nezaposlenost iznosi 28 procenata, dok se 17,2 odsto stanovništva nalazi ispod linije siromaštva – navela je CIA, koja je kao relevantne podatke koristila one iz 2012. godine.

Predstavnici mladih ističu da zbog nedostatka posla na domaćem tržištu, odmah nakon završenog školovanja, veliki broj njihovih vršaka odlazi iz BiH u potrazi za boljim sutra.

- Mladi u starosnoj dobi od 15 do 24 godine uglavnom se školuju i ne tragaju za nekim ozbiljnijim zaposlenjem. M nogo veći problem nastaje nakon završetka fakulteta, odnosno u dobi od 24 do 30 godina i tu stopa nezaposlenosti kreće se oko 50 odsto. Gorući problem, koji i dovodi do svih ovih problema, jeste nedostatak preduzetničke klime, ali i stalna očekivanja od vlasti da će se nešto u BiH promijeniti u vezi s tim pitanjem – kazao je predsjednik Unije studenata RS Ratko Savić.

Dodaje da postoje i pozitivni primjeri mladih ljudi koji su završili školovanje u inostranstvu i vratili se u zemlju da grade karijeru.

Predstavnici mladih ističu da je pokretanje sopstvenog biznisa i okretanje preduzetništvu za mnoge jedini put da izađu iz beznađa nezaposlenosti.

- To je najbolji i najrealniji pristup kako borbi protiv nezaposlenosti, tako i sveukupnoj izgradnji boljeg okruženja u zemlji. Mladim ljudima potrebni su određeni podsticaji i pogodnosti za pokretanje poslova, jer zapošljavaju ljude u njihovom okruženju i samim tim podstiču njihov ostanak u BiH – kazala je predsjednica Omladinskog savjeta RS Danijela Topić.

U Savezu sindikata RS ističu da je stopa nezaposlenosti mladih posljednjih godina opala, ali da tome nije doprinijelo njihovo zapošljavanje u zemlji već odlazak u inostranstvo, gdje mogu da obezbijediti pristojan život za sebe i svoje porodice.

- Problemi mladih ljudi u BiH je taj i što kada se zaposle rade za mizerne plate, od koje ne mogu obezbijediti egzistenciju. To samo motiviše mlade da napuštaju ove prostore. Zbog svih problema sa kojima se susreću često prihvataju i da rade na crno. Takođe, velike muke im zadaju i partijsko zapošljavanje, jer poslove dobijaju podobni, a ne sposobni – kazala je predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić i dodala da bi mladi ljudi trebalo da budu prioritet u svim politikama zapošljavanja, jer oni grade sigurno ekonomsko i socijalno društvo za sebe i nadolazeće generacije.

Poslodavci, s druge strane, naglašavaju da teško mogu da pronađu kvalifikovanu radnu snagu i da postoji ogroman deficit određenih kadrova.

- Imamo milion problema na tržištu rada. Prvi je, pogrešan obrazovni sistem, jer proizvodimo kadrove koji nikom nisu potrebni. Izdvajamo za školstvo ogromne sume novca, a dobijamo loše obrazovane ljude ili pak one koji nikome od poslodavaca nisu potrebni. Nakon toga moramo da ih dokvalifikujemo i prekvalifikujemo. Pored toga, nemamo razvijen ni realni sektor – kazao je predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić.

Izvještaj CIA pokazao je da situacija u vezi sa pitanjem zapošljavanja mladih nije mnogo bolja ni u zemljama regiona. Srbija je po broju mladih bez posla nalazi na sedmom mjestu sa stopom od 51,1 odsto, Hrvatska na devetom sa 43,1 odsto, a Crna Gora na 11. mjestu sa procentom od 41.1.

Najbolje je u našem okruženju rangirana Slovenija koja se našla na 54. mjestu sa stopom nezaposlenosti mladih od 20,6 odsto. Sa druge strane najbolje zemlje za zapošljavanje mladih su Katar, te Madagaskar i Tajland.

Spoljna trgovina

U izvještaju CIA se navodi da preduzeća iz BiH uglavnom izvoze metale, odjeću i proizvode od drveta. Uvoze se, s druge strane, mašine i oprema, te hemikalije i hrana.

/Glas Srpske/