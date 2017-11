GALIJAŠEVIĆ: INCKO U IZVJEŠTAJU UN PRIKRIVA ONO ŠTO PLAŠI CIJELU EVROPU

Stručnjak za borbu protiv terorizma DŽevad Galijašević rekao je danas Srni da se u najnovijem izvještaju visokog predstavnika u BiH Valentina Incka Savjetu bezbjednosti UN prikriva ono što plaši cijelu Evropu i region – terorizam.

Galijašević je konstatovao da Incko nije pisao UN o djelovanju “Islamske države” u BiH i strahu od povratnika sa sirijskog ratišta.

“Incko ne govori o paralelnim džematima i paralelnom društvu, stvorenom uz pomoć Sarajeva i pojedinih obavještajnih struktura sa Zapada. On uopšte ne govori o onome što je izvor problema svih u regionu, a to je BiH. On to ne smatra problemom”, rekao je Galijašević.

On je dodao da Incko izmišlja nepostojeće probleme, napadajući Republiku Srpsku koja je jedini stabilni dio BiH i gdje institucije funkcionišu.

“Ne osvrće se na hapšenja povratnika sa sirijskog ratišta iz BiH u Turskoj, NJemačkoj, Austriji i Sloveniji, koja su se desila u prošloj godini”, naveo je Galijašević.

On je naglasio da Incko “uporno zavađa Srbe i Bošnjake, misleći da to proda kao interes BiH”.

“Sramotan je njegov izvještaj UN. On je istovremeno antidržavni i antisrpski. Uperen je protiv bezbjednosti cijele zemlje”, smatra Galijašević.

Prema njegovim riječima, Incko se u BiH ponaša kao protektor, diktator i maharadža koji hoće da mijenja Ustav i donosi zakone.

“Incko je najveća politička štetočina po odnose naroda u BiH i njenu stabilnost, ali i po stabilnost Evrope i okruženja”, dodao je Galijašević.

Galijašević kaže da Inckova politika nije usklađena sa politikom Evropske unije, a još manje sa politikom Austrije.

“On bi trebalo da predstavlja UN, ali on zapravo predstavlja američku politiku i diplomatiju, koje su poražene u samoj Americi izborom Donalda Trampa za novog predsjednika”, dodao je Galijašević.

Galijašević kaže da je na planu borbe protiv terorizma mnogo oštriji bio bivši visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak, aktuelni predsjednik Generalne skupštine UN, koji je rekao da BiH opskrbljuje teroriste u Siriji i Iraku.

