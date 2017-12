EPILOG MARATONSKOG SASTANKA U BEČU: ENERGETSKA ZAJEDNICA ODGAĐA SANKCIJE

Ako bh. vlasti usvoje Nacrt zakona o električnoj energiji i gasu na državnom nivou, Energetska zajednica će odgoditi nove sankcije protiv BiH, rečeno je u petak “Nezavisnim” u Sekretarijatu te organizacije sa sjedištem u Beču.

“U iščekivanju hitnog usvajanja nacrta zakona, Sekretarijat će razmotriti svoj raniji zahtjev za uvođenjem dodatnih mjera protiv BiH na Samitu Energetske zajednice 14. decembra u Prištini”, naveli su oni i precizirali da bi u tom slučaju Zajednica predložila da mjere koje su već usvojene protiv BiH na snagu stupe tek od maja 2018. godine, ali, podvukli su, pod uslovom da vlasti demonstriraju ozbiljnu posvećenost prema usvajanju.

Ova mjera rezultat je razgovora koji su vođeni u Beču između Domika Ristorija, direktora za energetiku Evropske komisije, i Janeza Kopača, direktora Sekretarijata EZ, s jedne strane, i Željke Cvijanović, premijera RS, Fadila Novalića, premijera FBiH, i Mirka Šarovića, ministra za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH, s druge strane, uz prisustvo oba entitetska ministra za energetiku. Kako je naglašeno iz EZ, osnovna tema sastanka bili su načini kako prevazići trenutnu situaciju zbog toga što BiH krši svoje obaveze iz oblasti primjene Trećeg energetskog paketa EU.

“Usaglašeno je da Nacrt državnog zakona o tržištu električne energije i Regulatoru, koji predviđa neka minimalna ovlaštenja državnog autoriteta za gas, ispoštuje sve detaljne komentare i primjedbe oba entiteta. FBiH je tražila dodatno pojašnjenje i dodatnu potvrdu od strane Evropske komisije da je zakon usklađen sa Trećim energetskim paketom”, rečeno nam je. Dalje je istaknuto da su oba premijera obećala da će njihove vlade iznijeti svoju formalnu poziciju u toku ove godine.

“FBiH je obećala da će to učiniti do 14. decembra, a RS da će to uraditi do kraja decembra 2017”, navedeno je.

Oba premijera su, kako je naglašeno, istakla da njihova formalna podrška nacrtu zakona nije uslovljena nikakvim dodatnim bitnim izmjenama koje bi odstupale od usaglašenog teksta, tokom procedura kroz koje će zakon morati proći u procesu usvajanja u državnom parlamentu.

Cvijanovićeva je Srni rekla da zakon o gasu na nivou BiH nije u pripremi, naglasivši da te zakone donose entiteti u skladu sa svojim nadležnostima.

“Traži se način da se tržište gasa uredi na način da se ispoštuju ustavne nadležnosti sa jedne strane, te zahtjevi Trećeg energetskog paketa sa druge strane. To su stvari koje treba pomiriti i u tu svrhu se i radilo na materijalu uz učešće i konsultacije resornih entitetskih ministarstava”, pojasnila je Cvijanovićeva i dodala da nikakvih oštrih tonova nije bilo tokom sastanka, a pogotovo ne priče o sankcijama.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, rekao je da je sastanak sazvan isključivo kako bi se izbjegle sankcije, a da je sada na entitetima da se usaglase u naredne dvije do tri sedmice.

Podjećanja radi, krajem prošle godine EZ je tražila da BiH ispuni te obaveze, a vlasti su obećale da će zakon usvojiti do maja ove godine, što se nije desilo.

/Nezavisne novine/