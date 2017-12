KVAR NA CJEVOVODU OTKLONJEN, VODA STIŽE OKO 17 ČASOVA

Radnici JP “Komunalno Brčko” otklonili su u poslijepodnevnim časovima kvar na novoizgrađenom transportnom cjevovodu Fabrika vode – vodotoranj Vrankićka kojim se gradsko područje snabdijeva vodom, a normalizacija vodosnabdijevanja se, kako je najavljeno, očekuje već oko 17.00 časova.

Vršilac dužnosti šefa RJ “Vodovod” Nataša Katanić izjavila je Hit televiziji da je do havarije došlo na jednoj od četiri kritične tačke, gdje cjevovod prelazi s jedne na drugu stranu magistralne dionice Brčko – Lončari. Kako je objasnila, “usljed jakih dinamičkih udara došlo do pucanja tzv. fazonskih komada koji su učvršćivali cijev na tom zakrivljenju, te je došlo do smicanja cijevi i obilnog curenja vode iz sistema”.

Na pitanje da li se može govoriti o projektantskoj greški, s obzorom da je ovaj transportni sistem izgrađen u aprilu prošle godine, Katanićeva je odgovorila da bi nakon samo jedne havarije bilo nezahvalno izvoditi bilo kakve analize o uzrocima.

JP “Komunalno Brčko” koje upravlja gradskim vodovodom bilo i izvođač radova u ovom projektu vrijednom oko 2,8 miliona KM, a garantni rok je 60 mjeseci.

Iako je prvobitno bilo planirano da se usljed ove havarije ne prekida snabdijevanje građana vodom, nego da se ono privremeno preusmjeri na stari transportni sistem, ta zamisao nije ostvarena budući da je pri puštanju vode došlo takođe do pucanja cijevi, nekoliko stotina metara od Fabrike vode.

rtvhit/dđ