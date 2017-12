GRADONAČELNIK MILIĆ PODJELIO PAKETIĆE MALIŠANIMA U OBDANIŠTU “NAŠA DJECA”

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić nastavio je podjelu novogodišnjih paktića najmlađim sugrađanima distrikta.

Danas su na redu bili mališani vrtića “Naša djeca” u Grčici i djeca učesnici projekta “Napredujmo zajedno” u organizaciji Društva psihologa Brčko distrikta .

“Meni je zadovoljstvo da smo i ove, kao i ranijih godina nastavili tradiciju posjećivanja obdaništa i darivanja djece novogodišnjim paketićima. Kao i sva djeca najviše se obraduju Dedu Mrazu i imali su želja koje on može ispuniti, ali postoje i one želje koje ova vlada i ovaj gradonačelnik moraju da ispune kada su u pitanju naši najmlađi sugrađani, a to je da im obezbijedimo dovoljno kapaciteta u obdaništima”, istakao je gradonačelnik Milić.

On je izrazio zadovoljstvo što će u narednoj godini najvjerovatnije biti završeno još jedno obdanište i krenuti u proceduru pripreme dokumentacije i izgradnje još dva obdaništa u našem gradu.

“Djeci moramo obezbijediti uslove za njihovo obrazovanje, vaspitanje i po završetku škole uslove za dalji život na prostoru ove lokalne zajednice”, istakao je Milić.

Gradonačelnik je sa saradnicima, šefom Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđanom Blažićem i sekretarom Vlade Davorom Šolajom obišao i učesnike projekta “Napredujmo zajedno” u organizaciji Društva psihologa Brčko distrikta i podijelio im novogodišnje paketiće kao i zahvalnice za učešće u projektu.

