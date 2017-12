PRVA GIMNAZIJA MOGLA BI BITI OTVORENA U BRČKOM 2019.GODINE

NJegovo preosveštenstvo episkop zvorničko-tuzlanski Fotije najavljuje da bi prva pravoslavna gimnazija u Republici Srpskoj mogla biti otvorena u Brčkom od 2019. godine, uz obilježavanje 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve.

“U jednom razgovoru predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao nam je da bi želio da svaka eparhija u Srpskoj ima po jednu pravoslavnu gimnaziju”, navodi vladika Fotije za Srnu.

Pravoslavna gimnazija je, kaže vladika, u stvari, klasična gimnazija sa nekoliko bogoslovskih i pravoslavnih predmeta.

“Takve gimnazije su postojale u našoj tradiciji prije Drugog svjetskog rata, pa su zamijenjene darvinističko-ateističkim školama”, objašnjava vladika.

Nedavno su, napominje on, razgovorali o ovoj temi sa gradonačelnikom Brčko distrikta Sinišom Milićem. Prisustvovali su i predstavnici prosvjetnih institucija i Skupštine grada Brčko, te Republike Srpske.

“Svi odbornici Skupštine Brčko distrikta srpske nacionalnosti podržali su ideju da se u Brčkom osnuje pravoslavna gimnazija, jer tamo imamo i zgradu i namještaj za tu namjenu.

Bilo je, međutim, i razmišljanja protiv pokretanja te škole jer su se čula pitanja – šta sa postojećom gimnazijom, te da ne dođe do getoizacije djece, kao i da li će biti dovoljno djece koja bi je pohađala”, navodi vladika Fotije.

On naglašava da su došli do zaključka da treba da se kontaktira Ministarstvo prosvjete Srpske, te da pravoslavna gimnazija treba da bude uključena u to Ministarstvo, kao i druge škole.

“Ono što je opšti utisak svih jeste da treba pokušati sa ovim projektom, jer su ljudi umorni od sadašnjeg školstva, koje ne daje dobre rezultate”, navodi vladika Fotije.

Vladika je, komentarišući pitanje izgradnje zgrade pored Saborne crkve u Bijeljini koja je prvobitno bila namijenjena za pravoslavnu gimnaziju, rekao da je, u skladu sa dogovorom sa predsjednikom Dodikom – jedna pravoslavna gimnazija dovoljna na području jedne eparhije, odlučeno da će se ova zgrada u Bijeljini koristiti u druge prosvjetne svrhe.

