VLADA USVOJILA NACRT ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH

Vlada Brčko distrikta podržala je na današnjoj redovnoj sjednici Nacrt zakona o obrazovanju odraslih, te ga uputila u skupštinsku proceduru.

Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović pojasnio je da će ovim zakonom biti omogućeno školovanje svim licima koja nemaju završenu osnovnu školu, a imaju više godina nego to zakon propisuje za redovno školovanje. Istim pravnim aktom je regulisana mogućnost za lica koja žele da se prekvalifikuju, dokvalifikuju, odnosno prilagode tržištu rada i imaju veće mogućnosti.

Na ovaj način se omogućava cjeloživotno učenje čemu teži svako savremeno demokratsko društvo.

“Uglavnom će to raditi javne institucije, odnosno naše škole. Postoji mogućnost i otvaranja privatnih škola ako neko bude imao interes u tom smislu. Ima dosta ljudi koji nemaju osnovnu školu, iz nekog razloga je nisu završili, a napunili su 18 godina kada gube pravo na osnovno školovanje. Ovim zakonom će im to biti omogućeno” rekao je Osmanović.

Otklanjajući sumnju da bi zloupotrebom rada i u ovom segmentu obrazovanja Brčko distrikt mogao postati neslavno mjesto za sticanje srednjoškolskih diploma “preko noći”, Osmanović je napomenuo da je ova lokalna zajednica među posljednjim koja još nije donijela ovaj zakon, a da upravo s toga vjeruje da je on jedan od najrigoroznijih u BiH.

rtvhit/dđ