DODIK: POLITIZACIJA SMRTI DAVIDA DRAGIČEVIĆA PREVRŠILA MJERU

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je politizacija smrti mladića Davida Dragičevića prevršila mjeru i da traganje za istinom poprima sve više politički značaj, ne krivicom porodice, nego opozicije.

Dodik je naveo da će biti preduzete mjere odgovornosti ukoliko se u slučaju nesrećno stradalog mladića Davida Dragičevića “pojavi neko od predstavnika državnih organa ko nije obavljao svoj posao onako kako treba”, a tih podataka, kako kaže, još uvijek nema.

“Ne želimo na bazi javnog pritiska opozicije da preduzimamo bilo kakve mjere odgovornosti te vrste. Dobro bi bilo da se ovo pitanje vrati u institucije, da se skloni sa trgova i ulica”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa predsjednikom Vlade Srpske Željkom Cvijanović, ministrima u Vladi i srpskim predstavnicima u zajedničkim institucijama.

Predsjednik Srpske smatra da je pitanje smrt Davida Dragičevića poprimilo političku dimenziju koju opozicija želi da iskoristi, što, kako je naveo, može da bude legitimno sa stanovišta njihovih interesa, ali da sigurno nije sa stanovišta interesa građana, a dugoročno ni sa stanovišta interesa porodice koja je najzainteresovanija za istinu.

“Ja sam porodici stradalog mladića dao sve što su tražili. Bio sam kući kad se saznalo za smrt Davida Dragičevića, bio sam na sahrani, primio sam ih na sastanak u svoj kabinet, bio sam i na protestima, ali naprosto vidim da je ta politizacija prevršila mjeru i da to traganje za istinom poprima sve više politički značaj, ne krivicom porodice, nego krivicom opozicije”, rekao je Dodik.

Predsjednik Republike ističe da se rad institucija Republike Srpske u ovom slučaju odvija u skladu sa procedurama i pravilima.

“Naravno da bih volio da sve ide brže, ali Tužilaštvo ima svoju dinamiku i mi ne možemo da na to utičemo. Apelujemo da što prije u javnost izađe sa dostignutim stepenom istrage i da saopšti neke podatke koji su važni”, istakao je Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a.

Dodik je naglasio da je stav rukovodstva Republike Srpske i SNSD-a da je bezbjednosna situacija u Srpskoj dobra, da “nema vidljivih ugrožavanja”, te da ima pojedinačnih slučajeva koji traže odgovore.

“Podržavamo rad državnih institucija i tražimo da se o tim pitanjima isključivo vodi zakonit postupak koji ne može da podliježe ni ulici, ni trgovima, nego naprosto da se priča završi onako kako to previđaju zakoni”, rekao je Dodik.

On je istakao da je vlast Republike Srpske podržala održavanje posebne sjednice Narodne skupštine sa tačkom dnevnog reda razmatranje stanja bezbjednosti u Banjaluci i u Srpskoj – “Pravda za Davida – pravda za sve” u formatu koji je tražila opozicija.

Dodik je dodao da vlast u Srpskoj ne želi da zloupotrebljava ničiju tugu, te da mu je veoma žao što se taj slučaj desio, ali da isto tako misli da ima mnogo spekulanata koji pokušavaju da zloupotrijebe skupove koji se održavaju na Trgu Krajine, ne samo iz Republike Srpske, kao što to čini opozicija, nego i iz Federacije BiH, gdje se ta tema održava u javnosti.

“Kada su u Federaciji BiH borci izašli na puteve, direktor Obavještajne agencije je pozvao sve komesare policijskih uprava kantona i naložio da se borci `očiste` sa ulica. Oni upravljaju tim procesima, tako upravljaju i ovdje i zloupotrebljavaju proteste”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske kaže da zna da se lider PDP-a Branislav Borenović sastaje sa Davorom Dragičevićem, ocem nastradalog mladića, što, kako kaže, ne smatra lošim.

“Mislim da svako ko može da pomogne, pa tako i Borenović, treba da se uključi i da dođemo do istine. Ako neku istinu znaju, pozivam ih da je saopšte. Krajnje vrijeme bi bilo. Međutim mislim da nije pristojno da se putem javno izrečenih stavova, prije svega, pokušava dovesti u pitanje institucija kakva je policija”, naglasio je Dodik.

On je pozvao Tužilaštvo da preduzme mjere i sa stanovišta javno izrečenih ocjena, kakve su tvrdnje oca Davora Dragičevića, te da se utvrdi da li je to istina ili ne.

/SRNA/