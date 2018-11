MANJKA BROJ KAMIONA ZA ODVOZ SMEĆA

Trenutno veoma ozbiljan problem u JP “Komunalno Brčko” jeste nedostatak dovoljnog broja kamiona za odvoz smeća, zbog čega će, kako je potvrđeno u menadžentu Preduzeća, izvjesne posljednice, istina u veoma kratkom roku, osjetiti i građani.

Direktor JKP Mirsad Đapo kaže da su poteškoće nastale zbog nepredvidivo spore realizacije procedura javnih nabavki, kako bi se na tržištu kupila potrebna vozila za koja su sredstva obezbijeđena u Budžetu Brčko distrikta u iznosu od 1,2 miliona KM.

“Namjera nam je bila da problem premostimo iznajmljivanjem vozila na četiri mjeseca, ali se na našu ponudu još uvijek nije prijavio dovoljan broj zainteresovanih ponuđača”, izjavio je direktor ovog javog preduzeća.

Đapo dodaje da će, ipak, do početka, a najkasnije do sredine iduće sedmice biti iznajmljena bar dva kamiona na mjesec dana, što će trenuto omogućiti prihvatljivu dinamiku odvoza smeća. A trajno rješenje problema je u kupovini dvadesetak vozila, što bi trebalo da bude realizovnao do kraja ove godine.

rtvHIT/J.P.