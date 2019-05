SUTRA TOPLIJE, TEMPERATURA DO 17 STEPENI CELZIJUSOVIH

U BiH sutra se očekuje promjenljivo oblačno i toplije vrijeme, uz dnevnu temperaturu vazduha od 10 do 15, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti malo do umjereno oblačno na sjeverozapadu i jugu, a na istoku oblačno sa mjestimičnom slabom kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Oko rijeka i kotlina moguća je magla, a na planinama i u brdovitim predjelima slab mraz.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do šest, na jugu do devet stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjerena bura, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/