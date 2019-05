SUTRA DO 22 STEPENA CELZIJUSOVA

U BiH sutra se očekuje sunčano i toplije vrijeme sa temperaturom od 17 do 22 stepena Celzijusova.

Jutro će biti malo do umjereno oblačno, na istoku promjenljivo do pretežno oblačno, a oko rijeka i u kotlinama moguća je magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće sunčano i toplije. Na zapadu i jugozapadu postojaće uslovi za po koji lokalni pljusak, a u ostalim predjelima preovladavaće sunčano i suvo.

Duvaće slab vjetar južnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/