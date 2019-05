NIKAD NIKO KAO ENGLEZI – OVOGODIŠNJI VLADARI EVROPE

Nikad jedna zemlja nije imala sva četiri tima u finalima Lige šampiona i Lige Evrope. Nikad – do sada. Za pehare će se boriti Liverpul i Totenhem, odnosno Čelsi i Arsenal. Fudbal se vratio kući.

Odjeknuo je Evropom uspjeh engleskih klubova. Sa stilom Englezi su napravili veliki podvig. Velike podvige napravili su Liverpul i Totenhem, ali o tome se piše već danima. U četvrtak je došla potvrda da se fudbal vratio kući, jer su Arsenal i Čelsi izborili finale Lige Evrope. Arsenal je s ukupnih 7:3 eliminisao Valensiju, dok je Čelsi tek nakon penala bio bolji od Ajntrahta.

Engleska je aktuelni šampion svijeta do 17 i do 20 godina, igrali su polufinale Mundijala u Rusiji prošle godine, a ova četiri kluba u finalima potvrda su da duvaju novi vjetrovi u toj zemlji. Istina, nismo vidjeli mnogo Engleza u ovim revanš mečevima polufinala. Pet ih je igralo za Liverpul, tri za Totenhem, dva za Čelsi i samo jedan za Arsenal, ali ne možemo reći da ovo ipak nije uspjeh engleskog fudbala.

Liga šampiona je bila više nego maestralna. Vidjeli smo sve – velike preokrete, šokantne eliminacije favorita, mladi Ajaks koji je dijelio lekcije nadmenim Real Madridu i Juventusu… S druge strane, Liga Evrope je prošla bez nekih velikih šokova. Za trofej će se boriti timovi koji su i bili u krugu favorita, i to s trenerima koje nisu mnogi podržavali tokom sezone. Unai Emeri i Mauricio Sari su došli na početku sezone i donekle opravdali angažovanje. Emeri zna kako se osvaja Liga Evrope, jer je to tri puta radio sa Seviljom, ali do evropskog trofeja nije mogao sa PSŽ-om. Sada će na pravi put pokušati da se vrati kao menadžer Arsenala.

“Imamo dobre napadače, prezadovoljan sam i ponosan na njih. Odrađuju sjajan posao i u odbrani. Njihova posvećenost se najbolje pokazala u meču protiv Valensije, pomagali su defanzivcima, bili su nevjerovatni. Mislim da je svaki igrač odradio perfektnu stvar. Prolaz u finale je nagrada i za naše navijače. Mislim da možemo i da moramo da budemo zadovoljni”, rekao je Emeri.

Sa druge strane, Sari nije trofejni stručnjak, ali ga je Čelsiju preporučio dobar rad u Napoliju. I njemu je ovo prilika za prvi trofej ove sezone, a u odnosu na Emerija on je na konju s obzirom na to da je izborio Ligu šampiona nareden sezone, dok Arsenal to može samo ukoliko slavi u ovom finalu.

“Engleskim timovima nije lako fizički da dođu na utakmicu u najboljem stanju u posljednjim mjesecima u sezoni jer se ovdje igra više nego u drugim zemljama. Danas smo odigrali 61. meč, u Italiji možete da odigrate 50 ili 52. To je velika razlika. U Engleskoj je konkurencija izuzetno jaka. Da bismo se plasirali u finale Liga kupa morali smo da igramo s Liverpulom i Totenhemom – finalistima Lige šampiona. U finalu smo igrali, po mom mišljenju, protiv najboljeg tima u Evropi – Mančester Sitija”, rekao je Sari.

Sad dolazimo do onog možda i najzanimljivijeg dijela. Tim koji će po svemu sudeći biti prvak Engleske ne igra niti jedno od ova dva finala. Mančester Siti ulaže milione evra na pojačanja, ali je evropski trofej daleko. Sada su ispali u polufinalu od Totenhema, koji je u Engleskoj iza njih čak 25 bodova i kojeg su ove sezone savladali tri puta, ali je taj jedan poraz bio koban kada je u pitanju međunarodni trofej.

Liverpul i Totenhem će se za trofej boriti u Madridu 1. juna, a 29. maja će na teren Olimpijskog stadiona u Bakuu istrčati “plavci” i “tobdžije”.

/N.N./