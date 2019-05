SUTRA OBILNA KIŠA, NA SJEVERU DO 130 LITARA PO METRU KVADRATNOM

Na sjeveru Republike Srpske u naredna dva dana očekuje se do 130 litara kiše po metru kvadratnom, na krajnjem sjeverozapadu oko 110 litara, a u Posavini i Semberiji između 60 i 90 litara po metru kvadratnom, rečeno je Srni u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Kiše će biti i u ostalim krajevima, pa se na jugozapadu očekuje oko 70 litara, na jugu od 30 do 60 litara, a u centralnim krajevima od 20 do 40 litara po metru kvadratnom.

U ovom periodu jutarnja temperatura biće ispod 10 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni Celzijusovih.

Zbog obilnih padavina, koje se očekuju sutra, meteoalarm je izdao narandžasto upozorenje, a njihov prestanak se očekuje od utorka, 14. maja.

/SRNA/