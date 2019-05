RUSKI AVION IZNAD BiH DO PETKA

Rusija će danas započeti posmatrački let iznad BiH, koji će trajati do petka, 17. maja, javila je ruska agencija TASS.

U izvještaju se navodi da će avion “Antonov AN-30B” izvršiti let maksimalne dužine letenja od 720 kilometara.

Ruski list “Krasnaja zvezda” navodi da će grupa ruskih inspektora izvršiti posmatrački let iznad SAD, koji je počeo 12. i trajaće do 20. maja.

List piše da grupa inspektora provjerava planove da izvrši posmatrački let ruskim avionom “Tupoljev Tu-154MLK-1” iznad SAD, kao dio sprovođenja Sporazuma o otvorenom nebu.

Let dug 4.800 kilometara biće započet sa Memorijalnog aerodrome Rouzkrans u američkoj saveznoj državi Misuri.

Američki stručnjaci u ruskom avionu kontrolisaće poštovanje Sporazuma u vezi sa korišćenjem opreme za izviđanje i odredbi istog sporazuma.

Sporazum o otvorenom nebu potpisali su predstavnici 27 zemalja u Helsinkiju 24. marta 1992. godine.

U sporazumu su trenutno 34 države članice OEBS-a.

/SRNA/