KAKO JE NOVAC SPOJIO DVOJICU LJUDI VELIKOG SRCA

Ako slučajno pronađete izgubljen novac ili kakvu drugu vrijednu stvar i odlučite da je vratite vlasniku uz očekivanje da će vas on za to pošteno nagraditi, a to se ne desi – ne očajavajte, jer ipak važi ona stara izreka: „Nikad se ne zna“.

U ovu konstataciju najbolje se ovih dana uvjerio Mitar iz brčanskog naselja Brezik, koji je prije tačno dvije godine na Motokoncentraciji organizatora MK „Silver vings“ u Brčkom pronašao torbicu u kojoj je bilo, vjerovali ili ne, blizu 100.000 evra!!!

Kako su uz novac u torbici bili i lični dokumenti njenog vlasnika, izvjesnog biznismena Jaska iz Bijeljine, Mitru nije bilo teško naći tog čovjeka i vratiti mu njegovo.

I ova vijest o sve rjeđoj ljudskoj plemenitosti možda bi u javnosti prošla i neprimjetno, da se na ovogodišnjoj motokoncentraciji na istom mjestu nije desilo još veće čudo.

Mitra ovoga puta nije čekala nikakva izgubljena torbica, već motocikl koji upravo vidite na fotografiji.

Jasko, ipak nije zaboravio dobrodušnog pronalazača njegove torbice i odlučio je da DOBRO, DOBRIM VRATI.

Svom, sada već, dobrom prijatelju i zaljubljeniku u motocikle, Jasko se čestito odužio, a što je možda još važnije, pokazao je cjelokupnoj javnosti staru narodnu istinu, ono što mnogi „novopečeni biznismeni“ nažalost ne mogu da shvate:

„Džaba ti svo bogatstvo ovoga svijeta, ako si siromašan u srcu!“ rtvHIT/D.Đ.