SUTRA KIŠA I PLJUSKOVI, MOGUĆ I GRAD

U BiH sutra se očekuje promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i nestabilno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz mogućnost grada.

Jutro će biti umjereno i pretežno oblačno, te uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana i poslije podne će jaka nestabilnost usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom, a moguće je da će padati i grad.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od sedam do 13, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/