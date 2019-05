SUTRA I DO 25 STEPENI CELZIJUSOVIH

U BiH sutra se očekuje promjenljivo oblačno i toplije vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, dok su u Hercegovini i na jugozapadu Krajine mogući kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Jutro će biti malo do umjereno oblačno, dok je magla moguća mjestimično oko rijeka i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od devet do 14, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 25 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/