KIŠA SUTRA MOGUĆA NA ISTOKU I SJEVERU

U BiH sutra će u prvom dijelu dana preovladavati malo do umjereno oblačno sa rijetkim sunčanim intervalima, dok će poslije podne na sjeveru i istoku biti uslova za kišu.

Jutarnja temperatura od deset do 16, najviša dnevna od 18 do 25 stepeni Celzijusovih, a u planinama 15 i više stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar.

Meteorolozi su na početak naredne sedmice najavili nestabilno i svježije vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Najtoplije u 14.00 časova bilo je u Prijedoru, Novom Gradu i Bihaću gdje je izmjereno 27 stepeni, dok je u Banjaluci, Mostaru i Sanskom Mostu u to vrijeme bilo 26 stepeni.

