SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO SA KIŠOM I PLJUSKOVIMA

U BiH sutra se očekuje promjenljivo do pretežno oblačno i svježije vrijeme, uz povremenu kišu i pljuskove i dnevnu temperaturu od 12 do 15, na jugu i istoku do 22 stepena Celzijusova.

Jutro će u Krajini biti oblačno sa slabom mjestimičnom kišom ili rosuljom, dok će u ostalim krajevima biti promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od devet do 14 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana i poslije podne u većini krajeva biće povremene kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, dok će obilnija kiša padati na istoku, jugoistoku i jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, koji će tokom dana mijenjati smjerove, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

