SUTRA SUNČANO, KRAJEM DANA KIŠA I PLJUSKOVI

U BiH sutra će u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano uz malu oblačnost, dok će popodne padati kiša sa pljuskovima i grmljavinom.

Jutro će biti pretežno vedro, na zapadu i sjeveru umjereno oblačno, dok će tokom popodneva jače naoblačenje sa sjeverozapada donijeti kišu i pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do kraja dana i tokom noći naoblačenje će zahvatiti većinu krajeva, donoseći ponegdje obilnije padavine i pljuskove praćene grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 22 do 28 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren vjetar promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/