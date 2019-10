LATIFOVIĆ VARAO BRČAKE I FALSIFIKOVAO ISPRAVE

Osnovni sud u Brčkom potvrdio je optužnicu koju je lokalno Tužilaštvo podiglo protiv Zlatana Latifovića (47) iz Maglaja zbog sumnje da je u Brčkom neovlašćenim organizovanjem obuke i provjere znanja iz njemačkog jezika prevario 20 lica i naveo ih da mu predaju ukupan iznos od blizu 50.000 KM.

Tužilaštvo je optužilo Latifovića da je neposjedujući potrebnu licencu, posredstvom “Job centra Brčko”, organizovao obuku i provjeru znanja njemačkog jezika s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, znajući da nije bio u mogućnosti da u Njemačkoj obezbijedi zaposlenje licima iz Bosne i Hercegovine, niti je to htio.

„Lica koja su pohađala obuku njemačkog jezika u periodu od 18. maja do 20. septembra 2017. godine, u uvjerenju da će dobiti posao u Njemačkoj, Latifoviću i vlasnici „Job centra” dali su iznose od 950 KM do 4.089 KM – navodi se u optužnici. On je takođe optužen i da je izrađivao lažne certifikate na njemačkom jeziku u kojima je naveo da su polaznici obuke stekli određena znanja ovog jezika tako što su položili Test Daf ispit. S toga se za Latifovića osnovano sumnja da je počinio prevaru i falsifikovanje isprave.

