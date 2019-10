SUTRA PROMIJENLJIVO OBLAČNO

U BiH sutra se očekuje promijenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i najvišom temperaturom do 19 stepeni Celzijusovih.

Ujutru će biti umjereno do pretežno oblačno, oko rijeka, po kotlinama i visoravnima moguća je magla i niska oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Veći dio dana preovladavaće promjenljivo oblačno uz sunčane intervale i prohladno vrijeme. Krajem dana jače naoblačenje očekuje se sa zapada, a tokom večeri i noći na ponedjeljak, 7. oktobar, zahvatiće i ostale predjele Srpske.

Duvaće slab do umjeren vjetar promijenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura iznosiće od tri do devet, na planinama oko nula, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu Hercegovine do 23, na planinama oko 10 stepni Celzijusovih.

/SRNA/