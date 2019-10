DODIK: ZA DOGOVOR U BiH DA SE SASTANU RUSIJA, TURSKA, BiH, SRBIJA I HRVATSKA

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da bi s ciljem postizanja dogovora naroda u BiH, imajući u vidu poboljšane odnose Turske i Rusije, trebalo razmatrati mogućnost da se u formi kvadrilaterale sastanu Rusija, Turska, BiH i Srbija, pa i Hrvatska, ako želi.

Dodik je naveo da bi to bio forum koji bi okupljao autoritete na koje gledaju narodi iz BiH kako bi se pokušalo doći do nekih pomaka.

“Mi gledamo u Srbiju, jednim dijelom u Rusiju, Bošnjaci gledaju u Tursku, a Hrvati u Hrvatsku. Bićemo mi iz BiH, biće ovi koji su okolo. Daj da vidimo šta je to moguće. Naravno da se to neće svidjeti ovima sa Zapada, ali šta da radimo. Ako mi napravimo održivo rješenje, zašto bi neko bio protiv”, rekao je Dodik za “Sputnjik”.

On je istakao da je veoma važno da se zna da Turska nije ona iz vremena bivšeg turskog ministra spoljnih poslova Ahmeta Davutogluoa, koji je često dolazio u Sarajevo i sijao poruke koje su razjedinjavale i bile loše za Srbe.

“Redžep Tajip Erdogan, kada izuzmete neke ranije poruke, u ovo vrijeme veoma je zahvalan sagovornik. NJega interesuje dogovor u BiH, svi narodi”, rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je naveo da ne treba biti naivan i ne misliti da će Erdogan uvijek sa većom simpatijom gledati interese Bošnjaka, nego ostalih naroda, ali da on, ipak, u svom praktičnom ponašanju nudi podršku konsenzusu, dogovoru tri naroda i dva entiteta u BiH.

“I on ništa iznad toga ne traži. Zato je moguće danas sa ovom Erdoganovom Turskom razgovarati i očekivati pomoć”, naglasio je Dodik.

On je naveo da potpuno pozitivno doživljava i ulogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Turske Redžepa Tajipa Erdogana po pitanju projekta izgradnje auto-puta, jer sve što je trebalo da učine oni su učinili, ali da BiH nije učinila ono što je trebalo.

Dodik je rekao da nema Savjeta ministara koji treba da napravi međudržavni ugovor sa Turskom i Srbijom u vezi s tim projektom i da se u BiH ide veoma sporo.

On je podsjetio da je, kada je bio predsjedavajući Predsjedništva BiH, okupio sve iz entiteta i pokazao trasu auto-puta, ali da se poslije toga ništa nije uradilo, niti ima dogovora sa Ankarom da bi dobili povoljnije finansiranje.

Dodik je ocijenio da se ništa nije promijenilo od susreta članova Predsjedništva BiH sa Erdoganom u Ankari u aprilu, te podsjetio da je Erdogan tražio u ime Turske da im BiH isporuči njihove državljane /guleniste/ koje smatra da su dio ekipe koja je vršila državni udar u Turskoj.

“U Sarajevu, koje je nadležno za to, u FBiH, tvrde da treba neke postupke da vode. Ja mislim drugačije. Kažem – ako je neko državljanin Turske ili bilo koje druge države, i ako nema dvojno državljanstvo, i ako mu niko nije dao azil, i ako ga potražuje matična država … šta mi tu ima da oklijevamo?”, rekao je Dodik.

On je dodao da su se pojavili i neki Evropljani koji su u vezi sa tim pitanjem počeli da pominju slobode, pa sada BiH ima probleme.

“I šta sad Erdoganu da kažem. On misli da ja kao član Predsjedništva nešto mogu tu da uradim. Ja ne mogu ništa da uradim. To je u FBiH, kod Bošnjaka, oni pričaju da se vode neki postupci. Ali, Erdogan to traži već četiri godine, a ništa se ne dešava. I šta treba u toj mučnoj situaciji da na njegovo ponovno traženje kažem – izvinite”, dodao je on.

Na pitanje da li Erdogan može da pomogne u formiranju Savjeta ministara, Dodik je rekao da je Erdogan bio veoma jasan i korektan, te podsjetio da je još u aprilu rekao članovima Predsjedništva BiH u Ankari – formirajte Savjet ministara, pa se onda bavite NATO-om.

“To je logična stvar. A onda se mi vratimo u Sarajevo, sve obrnuto. To je ta priča o nadobudnom /Željku/ Komšiću koji pokušava da nametne svoje stavove. Onda ga prate ovi iz SDA, jer ga ne smiju izgubiti, jer ako ga izgube, pošto je on jezičav, onda bi to mogao da bude veliki problem Bakiru Izetrbegoviću i samom Sarajevu. Oni njega ne žele da izgubi. Bukvalno SDA prati njega, šta god uradio”, kaže Dodik.

On je dodao da je po nekim kabinetskim kuloarima čuo da Komšić namjerava da se suprotstavi najavljenoj vojnoj intervenciji Turske na sjeveru Sirije.

“Šta njega briga za ta pitanja, ja to ne razumijem? Ne znam hoće li ili neće, ali niko to nije izmislio, to je došlo iz njegovog okruženja. Kako da se složimo sa tim. Ja smatram da je to unutrašnja stvar Turske, šta ja imam s tim”, upitao je Dodik.

