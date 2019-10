SUTRA POSTEPENO RAZVEDRAVANJE I TOPLIJE

U centralnim i istočnim područjima BiH sutra će biti pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje i pretežno sunčano i toplije tokom dana.

Jutro će biti promjenljivo oblačno, vedro na sjeveroistoku i jugu, sa maglom oko rijeka i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od pet do 11, na jugu od 10 do 16, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu od 21 do 26 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom istočni i sjeveroistočni.

U većini krajeva danas je pretežno oblačno. Ponegdje u Krajini je registrovana slaba kiša.

