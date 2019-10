NEIDENTIFIKOVANA LICA UŠLA U SVLAČIONICU “RUDARA” U BRČKOM

Utakmica 10. kola Prve lige Republike Srpske između brčanskog Jedinstva i Rudar Prijedora imala je i “treće poluvrijeme”.

Kako piše “Glas Srpske”, za sada neidentifikovana lica po završetku meča ušla su u svlačionicu gostiju i napala igrače iz Prijedora, te sportskog direktora “rudara” Sašu Stevića.

“Sve je kratko trajalo jer su odmah reagovali predstavnici Jedinstva i spriječili teži incident, na čemu smo im zahvalni. Ipak, ostaje nejasno otkud nepoznata i nepozvana lica u svlačionici”, rekao je predsjednik Prijedorčana Darko Milunović.

Susret je okončan bez pogodaka, nakon čega su osvajanjem boda sigurno bili zadovoljniji u domaćem taboru.

“Možda su nervozu izazvala dešavanja na terenu, jer mi nismo dobili priliku zbog kriterijuma suđenja da pokažemo šta znamo. Ne tražimo alibi, ali zaista ne znam čime smo zaslužili takav tretman od strane sudija”, istakao je Milunović za “Glas Srpske”.

Prema navodima iz Brčkog, gosti nisu najavili dolazak svojih pristalica, ali je popularnim “Alkohol Bojsima” ipak dozvoljeno da uđu na tribine stadiona Lokomotive, te, kako tvrde Brčaci, oni su krivi za nemile scene.

“Navijači su prouzrokovali sve što se desilo nakon meča. Zna se način na koji gostujuće pristalice mogu da dođu, uz najavu klubu domaćinu kako bi on mogao da organizuje obezbjeđenje, a to Prijedorčani nisu uradili. Naša publika je pozorišna, mi i nemamo navijače i nije bilo problema tokom utakmice. Ali, nakon toga, na izlazu sa stadiona, na suprotnoj strani od upravne zgrade, došlo je do verbalnog sukoba gostujućih navijača sa nekim od brčanskih ljubitelja fudbala, ali se sve završilo bez incidenata”, rekao je “Glasu Srpske” Rade Cvjetković, sekretar Jedinstva.

On nije mogao dati detaljnije informacije o onome što se dešavalo po završetku susreta, u svlačionici gostiju.