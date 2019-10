BOŠNJACI PROTIV IZUZIMANJA ADVOKATSKE DJELATNOSTI IZ FISKALIZACIJE

Prijedlog Vlade Brčko distrikta da se na godinu dana iz sistema fiskalizacije izuzme advokatska djelatnost nije dobio potrebnu većinu u Skupštini, a protiv predložene izmjene Zakona o fiskalnim sistemima bili su bošnjački poslanici.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić rekao je novinarima nakon sinoćnje sjednice da su poslanici takvim stavom pokazali da nisu uspjeli da se izdignu iznad ličnih interesa i pokažu odgovornost za situaciju koja je nastala u pravosuđu Brčkog.

On kaže da je problematično to što je prijedlog izmjene ovog zakona dobio jednoglasnu podršku svih članova Vlade, uključujući i poslanike koji su u Skupštini glasali protiv, što govori o tome da postoje drugi motivi za takvo izjašnjavanje.

“Ovaj prijedlog zakona je dogovor između Skupštine, Vlade, pravosuđa i Policije. Sada se dovodi u pitanje realizacija drugih akata o kojima se dogovorimo. Ne znam kako dalje. Rekao sam da se ja kao gradonačelnik povlačim iz ovog procesa. Siguran sam da će Skupština vrlo brzo morati da raspravlja o ovom problemu”, rekao je Milić i dodao da se nakon ovakvog glasanja otvara i pitanje da li nekome odgovara da pravosuđe u distriktu ne funkcioniše.

Predsjednik kluba poslanika SDA u Skupštini Brčko distrikta Adem Ribić rekao je novinarima da su poslanici na ovaj način izrazili revolt, ne samo zbog, kako je rekao, ucjenjivačkog stava advokata prema Vladi i Skupštini, već i zbog kršenja dogovora većine o imenovanju bošnjačkog predstavnika na mjesto direktora Kancelarije za suzbijanje korupcije i koordinatora u Kancelariji Brčko distrikta pri Savjetu ministara, na koje je imenovan Srbin.

“Bilo je nekih dogovora da to treba da pripadne Bošnjacima, ali nije urađeno. Mislimo da to treba ispoštovati jer vlada opšti debalans. Ne vidim logiku da neko kaže da to treba da pripadne srpskom ili hrvatskom narodu”, rekao je Ribić i dodao da trenutna neslaganja neće ugroziti aktuelnu koaliciju.

Član Protestnog odbora brčanskih advokata Mirko Simić rekao je Srni da će se danas obratiti advokatskim komorama Republike Srpske i Federacije BiH, nakon čega će odlučiti o daljem postupanju.

Brčanski advokati u štrajku su od kraja aprila jer traže od nadležnih da njihova djelatnost bude izuzeta iz sistema fiskalizacije, kao što je to u entitetima.

Zbog štrajka advokata, u Osnovnom sudu distrikta odgođeno je više od 1.000 ročišta.

