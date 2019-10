SUTRA UMJERENO OBLAČNO I DO 24 STEPENA

U BiH sutra će biti umjereno oblačno, uz kraće sunčane intervale i temperaturu vazduha od 14 do 24 stepena Celzijusova.

Ujutro će biti malo do umjereno oblačno i suvo, sa maglom oko rijeka i po kotlinama i temperaturom od tri do 11, na planinama oko nula stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasno poslije podne očekuje se slaba kiša na sjeveru, dok će u ostalim krajevima ostati oblačno i suvo.

Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

