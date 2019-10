INCKO: ZNAČAJ BRČKO DISTRIKTA ZA STABILNOST CIJELE BiH DOBRO JE POZNAT

Valentin InzkoVisoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je da je značaj distrikta Brčko za stabilnost cijele BiH dobro poznat i da iz tog razloga lokalni organi vlasti moraju uložiti dodatne napore da bi pokrenuli novi trend koji će pokazati da su promjene moguće ukoliko se oni fokusiraju na pitanja koja su bitna građanima.

U tom slučaju, ni podrška međunarodne zajednice neće izostati – rekao je Incko, koji se tokom posjete Vašingtonu, uoči polugodišnjeg obraćanja Savjetu bezbjednosti UN, sastao sa predsjedavajućim arbitrom Arbitražnog tribunala za Brčko Klintom Vilijamsonom – saopšteno je iz OHR.

Incko je istakao da, iako je svakodnevna supervizija suspendovana, on i supervizor za distrikt Brčko Majkl Skenlan nastavljaju sarađivati sa vlastima distrikta.

On je dodao da to čine “da bi im pomogli da usvoje reforme usmjerene na kvalitetnu javnu upravu, rast privatnog sektora, te infrastrukturni razvoj, kako bi distrikt Brčko postao dobar primjer za ostatak BiH”.

