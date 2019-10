DVA MILIONA KM ZA OTKUP JUNADI

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić izjavio je danas u Banjaluci da će Vlada Srpske izdvojiti dva miliona KM za interventni otkup sedam do osam hiljada junadi čija je težina od 600 do 1.000 kilograma, a koja ne mogu biti izvezena u Tursku, niti prodata na domaćem tržištu.

Pašalić je, na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Srpske, naveo da će ova mjera biti realizovana do kraja januara i da važi samo za privredne subjekte i prozvođače iz Republike Srpske.

“Proizvodnja junećeg mesa u Srpskoj raste, jer je 2016. godine bilo 17.500 junadi, a u ovoj godini ih imamo 31.000. Problem je što ove godine nema izvoza iz BiH u Tursku, a naši proizvođači junad ne mogu prodati na domaćem tržištu”, rekao je Pašalić i dodao da je problem i što je BiH treći najveći uvoznik govedine u svijetu, nakon Hong Konga i Gane.

On je podsjetio da je o izvozu govedine ranije razgovarao sa ministrom spoljne trgovine i ekonomnskih odnosa u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Mirkom Šarovićem i federalnim ministrom poljoprivrede Šemsudinom Dedićem.

“Zaista se dobro razumijemo, ali, nažalost, još nema realizacije ugovora sa Turskom o izvozu mesa, niti mjera koje mogu proizaći iz Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju BiH, a koje se odnose na ograničenje uvoza proizvoda u BiH iz drugih zemalja. Mjeru o ovome mora donijeti Savjet ministara, ali za sada nemam informaciju da je Šarović ovo predložio”, kaže Pašalić.

On je naveo da će privredni subjekti, koji otkupe junad, imati određeni podsticaj po kilogramu žive vage, a da će cijena otkupa biti 3,9 KM.

“Vjerujem da ćemo na ovaj način pomoći poljoprivrednim proizvođačima od kojih je njih 400 prijavilo tov. Očekujem da dio grla bude isporučen afričkim zemljama, a ostatak klaonicama u Srpskoj”, rekao je Palašić, koji je napomenuo da je Vlada Srpske usvojila informaciju o stanju, prizvodnji i plasmanu junećeg mesa u Srpskoj.

Govoreći o jesenjoj sjetvi u Republici Srpskoj, Pašalić je naveo da bi ona mogla da bude završena u narednih 10 do 15 dana, te da će biti zasijano 69.000 hektara.

“Prosječni torškovi sjetve hektara pšenice biće oko 1.220 KM što je za pet odsto više nego prošle godine. Jesenja sjetva ide planiranom dinamikom i očekujemo da bude uspješno okončana”, kaže Pašalić.

Kada je riječ o sistemima za navodnjavanje, Pašalić je rekao da su u posljednjih nekoliko godina urađeni u Trebinju, Novom Selu kod Bijeljine, Pelagićevu, Bratuncu, te da se trenutno radi u LJubinju i Crnjelovu, a projektuju se u Drakseniću, Batkoviću i Skelanima.

