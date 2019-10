SUTRA PROMJENLJIVO OBLAČNO I SUVO

U BiH sutra će biti promjenljivo oblačno i suvo vrijeme, uz temperaturu od šest do 12, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti malo do umjereno oblačno sa maglom ili niskom oblačnošću po riječnim dolinama i kotlinama, dok će na jugu biti vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura od jedan do sedam, na jugu do devet, a na planinama oko minus dva stepena Celzijusova.

Duvaće slab vjetar promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/