AUTOM UDARIO DVOJICU UČENIKA I POBJEGAO SA MJESTA NEZGODE

Vozač “škode” čiji identitet još nije saopšten naletio je večeras oko 19.00 časova na dvojicu srednjoškolaca koji su prelazili ulicu kod glavne autobuske stanice u Brčkom.

Učenici su prevezeni u Urgentni centar gdje im je ukazana ljekarska pomoć, a prema prvim informacijama, prošli su sa lakšim povredama.

Prema izjavama očevidaca, vozač je bio u bjekstvu pošto je prethodno udario automobil marke pasat, pa je pokušao da pobjegne sa mjesta nezgode.

Očevici tvrde da je vozač “škode” i nakon što je udario u učenike nastavio bjekstvo, ali je pri pokušaju naglog skretanja u sporednu ulicu u kojoj stanuje, udario u zid zgrade i tu se zaustavio, oko 300 metara nakon druge nezgode. Automobil je ostavio na ulici, a on je pobjegao u svoj stan, gdje se zaključao. Kada je policija stigla, on im nije htio da otvori vrata, nakon čega je uslijedilo pregovaranje koje je trajalo duže od jednog časa.

Nešto prije 22.00 časa, pod još uvijek nepoznatim okolnostima mladić se predao policiji.

Cijela drama na Novom Brčkom odvijala se pred očima brojnih stanovnika koji su negodovali zbog prebrze vožnje u tom dijelu grada. Oni tvrde da su od nadležnih tražili u više navrata da se postave usporivači, ali da još niko nije to učinio.

Očekuje se da će se već sutra o ovom slučaju oglasiti policija sa više detalja.