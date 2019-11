LOŠA SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Brčansko Udruženje logističaraTrans logistik, danas je na 12. godišnjem skupu logističara razmatralo temu: Povezivanje Brčko distrikta na panevropske i svjetske koridore.

Izvršni direktor “Belisar”grupe Jovo Ilić izjavio je tom prilikom da Brčko u pogledu logisitke transporta ima veliku perspektivu, ali da ona nije u značajnijoj mjeri iskorišćena.

“Saobraćajna infrastruktura je jako loša most na Savi prema Republici Hrvatskoj je zatovren za teretni saobraćaj, pruga od Tuzle do Vinkovaca, koja bi mogla biti žila kucavica transportnog povezivanja sa evropskom unijom nije elekrificirana, plovni put rijekom Savom nije obnovljen”, rekao je Ilić. Detalji su to, dodao je koji ukupan ambijent čine nedovoljno kvlitetnim i time poskupljuju logističke troškove.

šef Odjeljenja za privredu Vlade Brčko distrikta Pero Gudeljević, tvrdi da Brčko distrikt ima dobru geografsku poziciju , ali da ona nije dovoljno iskorišćena. Kao važan korak Gudeljević je naveo otvaranje kontejnerskog terminala.

rtvHIT/J.P.