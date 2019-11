SUTRA PROMJENLJIVO OBLAČNO

U BiH sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa kraćim sunčanim periodima i najvišom dnevnom temperaturom vazduha od 12 do 18 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti malo do umjereno oblačno i suvo, uz temperaturu vazduha od pet do devet stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasno poslije podne u nižoj Hercegovini očekuje se kiša.

Duvaće umjeren do jak vjetar, južnog i jugozapadnog smjera, dok se na zapadu i sjeverozapadu mogu očekivati olujni udari juga, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/