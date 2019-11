RADMANOVIĆ: PRIJEDLOG SDS-a I PDP-a ŠTETAN ZA SRPSKU, POZIVAMO IH DA GA POVUKU

Potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović rekao je danas da je prijedlog izmjena Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH štetan za Republiku Srpsku i pozvao SDS i PDP da povuku taj prijedlog.

“Bez obzira na to koliko su dobili glasova, oni bi trebali da shvate da to ne može i ne treba tako. Pozivamo ih da sarađujemo na zaštiti interesa Republike Srpske bez obzira što imamo neslaganja unutar Srpske”, rekao je Radmanović na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je rekao da je SNSD predložio kandidate za članove komisija Predstavničkog doma zbog procjene da treba izvršavati zaključke Narodne skupštine Republike Srpske i da je pokretanje izmjena Poslovnika na štetu Srpske.

“Prijedlog izmjene člana šest Poslovnika pokazuje da su se ljudi koji su sada vlast na nivou BiH, mimo volje građana Republike Srpske i protiv njenih interesa, odlučili da izmjene Poslovnik i ostave mogućnost nekome drugom da mimo volje građana Srpske upravlja parlamentom BiH. Nismo to mogli dozvoliti i prvi korak ka sprečavanju toga je imenovanje naših članova komisija”, istakao je Radmanović, koji je i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH.

On je naveo da ranije nisu formirali komisije jer su političke partije iz Federacije BiH /FBiH/, nakon konstituisanja Predstavničkog i Doma naroda parlamenta BiH, vršile opstrukcije, nisu željele da bude imenovan Savjet ministara i nisu omogućile da profunkcioniše Komisija za izbor Savjeta ministara koja se bira prva.

“Zbog toga smo rekli da neće raditi ni ostale komisije. Sada se situacija znatno promijenila jer bi mogla ići na štetu Republike Srpske”, naglasio je Radmanović.

Prema njegovim riječima, inicijativa za izmjenu Poslovnika je potpuno neobična jer su je pokrenula četiri poslanika iz Republike Srpske – po dva iz SDS-a i PDP-a.

“Čuli smo od predsjednika SDS-a /Mirka Šarovića/ da ima podršku 27 poslanika u Predstavničkom domu, ali građanima Srpske nisu objasnili ko su ti poslanici”, rekao je Radmanović.

On ističe da među njima nije devet poslanika iz Republike Srpske, odnosno iz reda srpskog naroda iz SNSD-a i Srpskog kluba.

“!Postavlja se pitanje ko je među ta 23 poslanika. Oni su iz FBiH. Logično pitanje je zašto svi poslanici iz FBiH podržavaju izmjene Poslovnika, a ne podržavamo ih mi iz Srpske. Odgovor je jednostavan – zato što su na štetu Republike Srpske. Mi smo morali da ustanemo u odbranu”, kaže Radmanović.

On je rekao da će SNSD predložiti i kandidate za članove komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

“Ne možemo da kažemo kada će se to dogoditi jer moramo da konsultujemo naše delegate u Domu naroda. Važno je da budu formirane zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine. Vjerovatno će to biti ubrzano urađeno”, rekao je Radmanović.

Komentarišući tvrdnje da je SNSD u borbi za fotelje, Radmanović je rekao da je SNSD dobio povjerenje građana i da mu na osnovu toga pripadaju mjesta u Savjetu ministara, a ne SDS-u i PDP-u, iako su bili i sada su spremni da razgovaraju sa njima o tome da i oni učestvuju u vlasti kako bi zajedno branili interese Srpske.

“Ovdje je obrnuta bitka. Oni koji već petu godinu rade protiv volje građana Republike Srpske u Savjetu ministara žele da ostanu i dalje. Dakle, oni se bore za svoje fotelje i brojnih direktora i njihovih zamjenika u institucijama na nivou BiH. Ponovo pokušavaju da imenuju svoje ljude, neke su uspjeli, a neke još nisu. SNSD smatra da to sve mora biti zaustavljeno i da možemo da to zaustavimo”, rekao je Radmanović.

On je ocijenio smiješnim poruke koje dobijaju od nekih pridruženih članova koalicije koju predvode SDS i PDP da su kapitulirali i da neće izbjeći smjene.

“Objašnjavati šta se dešava u Predstavničkom domu nekome ko nije ni prošao pored zgrade, a kamoli ušao u parlament, niti može dobiti taj broj glasova, i dozvoliti da takvi govore kako i ko treba da bude imenovan izgleda smiješno, a to nam se nažalost dešava. To pokazuje da se radi i o širim razgovorima o kadrovskim promjenama. Ne možemo to dozvoliti zbog broja glasova koje smo dobili i povjerenja koje građani daju SNSD-u”, naglasio je Radmanović.

On je dodao da Savjet ministara treba formirati bezuslovno, kao što je SNSD radio od početka, ali su se iznenada pojavili neki nepotrebni uslovi koje niko nije trebao da postavi i zbog toga je došlo do zastoja u formiranju Savjeta ministara.

“Čini nam se da sada možemo da to izbjegnemo i da je moguće brzo dogovarati o konstituisanja Savjeta ministara. Vrijeme je da izborni pobjednici među konstitutivnim narodima dođu do partnerskih odnosa i formiraju vlast. Čini mi se da je Bošnjacima dosadilo da pokušavaju prave većinu sa izbornim gubitnicima i da na taj način rade protiv jednog, a često i dva konstitutivna naroda”, istakao je Radmanović.

On je podsjetio da su tri stranke pobjednice u konstitutivnim narodima ranije u pregovorima o formiranju Savjeta ministara dogovorile da je koncept put prema Evropskoj uniji i da nema drugih detalja i koalicionih sporazuma.

“To sve ostaje i danas. Mi ostajemo pri stavu da niko ne može postavljati uslove da bi bio formiran Savjet ministara jer to više nikome nije u interesu. Godišnji nacionalni plan za članstvo u NATO-u je tehničko pitanje koje se tiče ukupnih reformi u BiH i nije trebao i mogao da bude uslov za formiranje vlasti. Oni su izmislili da je to uslov, a mi smatramo da to ne može da bude uslov. Čini nam se da imamo načina da to pitanje prevaziđemo”, naglasio je Radmanović.

