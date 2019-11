ROGIĆ: ZAHTJEV ZA POVEĆANJE LIČNIH I PORODIČNIH INVALIDNINA

Boračka organizacija Republike Srpske /BORS/ traži povećanje ličnih i porodičnih invalidnina u idućoj godini u iznosu ne manjem od 10 odsto, uvećanjem procenta za utvrđivanje osnovice za obračun primanja po Zakonu o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

Nakon sjednice Predsjedništva BORS-a u Banjaluci, predsjedavajući Predsjedništva Goran Rogić rekao je da BORS traži da Vlada Srpske donese odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za ovu godinu da bi, umjesto dosadašnjih 3,70 KM, osnovica iznosila pet KM po mjesecu učešća u zoni borbenih dejstava.

On je pojasnio da to znači da bi svaki borac prve ili druge kategorije mjesečno imao povećanje od 50 do 80 KM, te da bi bilo potrebno da Vlada Republike Srpske za ovo dodatno davanje izdvoji 1,5 miliona KM.

Prema njegovim riječima, BORS traži da Vlada Republike Srpske izmijeni uredbu o boračkom dodatku u dijelu koji se odnosi na boračke kategorije koje primaju mjesečni borački dodatak, kao i da borci prve i druge kategorije koji su nezaposleni ostvare pravo na mjesečni borački dodatak, bez obzira na starosnu dob.

“Ovo bi iznosilo od 60 do 80 KM mjesečno, a Vlada bi trebalo da izdvoji 3,6 miliona KM za ove namjene”, istakao je Rogić.

Boračka organizacija Republike Srpske traži i da se nastavi sa Akcionim planom Vlade Republike Srpske za zapošljavanje i samozapošljavanje boračkih kategorija, sa naglaskom na zapošljavanje djece poginulih boraca.

Rogić je naveo da je BORS pokrenuo inicijativu za sastanak sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem o ovim zaključcima BORS-a.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, koji je prisustvovao sjednici Predsjedništva BORS-a, rekao je novinarima da će Vlada Republike Srpske sagledati sve finansijske pokazatelje, ekonomska kretanja i mogućnosti, te se odrediti prema zahtjevima BORS-a.

Milunović je podsjetio da je od 2013. godine konstantno povećavana osnovica za lične i porodične invalidnine u ukupnom iznosu od 15,1 odsto, izuzev u ovoj godini.

On je rekao da je predložio BORS-u da izradi socijalnu kartu svih nezaposlenih boraca, navodeći da se trenutno na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Srpske nalaze 9.843 demobilisana borca, od kojih najveći dio ima do 60 godina starosti.

“Nastavićemo sa zapošljavanjem i samozapošljavanjem djece poginulih boraca. Do sada je posredstvom akcionih planova zaposleno oko 1.900 djece, ne računajući zapošljavanje u javnom i realnom sektoru. Trenutno se na Birou za zapošljavanje nalazi 794 djece poginulih boraca i nastojaćemo da ih u narednom periodu bude zaposleno što više”, naglasio je Milunović.

