SUTRA OBLAČNO SA SUNČANIM INTERVALIMA, TEMPERATURA DO 17 STEPENI

U BiH sutra će biti malo do umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i temperaturom od 11 do 17 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti umjereno do pretežno oblačno sa maglom u pojedinim riječnim dolinama i kotlinama, a u višim predjelima sa slabim mrazom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura iznosiće od dva do osam, na planinama oko minus tri stepena Celzijusova.

Tokom dana biće malo do umjereno oblačno uz duže sunčane intervale, naročito u drugom dijelu dana.

Duvaće slab do umjeren vjetar istočnog i jugoistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/